Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

"Bal Arıları Mühendis Oluyor" Karabük'te

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan tarafından Koç Holding'in "Ülkem İçin" projesi kapsamında desteklenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde yürüttüğü "Bal Arıları Mühendis...

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan tarafından Koç Holding'in "Ülkem İçin" projesi kapsamında desteklenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde yürüttüğü "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesi, Karabük'teki Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 20 yıldır ülke genelinde kadınların güçlenmesi için çalışan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesini yürütüyor.

Meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek, kadınların iş ve mesleklere katılımının önemi hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen ve bugüne kadar 4 binden fazla öğrenciye ulaşılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" kurumsal sosyal sorumluluk projesi, dün ve bugün Karabük'te gerçekleştirildi.

Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerinde, kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerine de meslek seçiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olumsuz sonuçları anlatıldı.

Ford Otosan, proje kapsamındaki okullarda eğitimini tamamlayarak üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih eden kız öğrencilere staj imkanı sunacak.


- Proje kapsamında en az 81 lise ziyaret edilecek


Koç Topluluğu'nun 10 yıldır yürüttüğü "Ülkem İçin" adlı sosyal sorumluluk projesinin, 2015-2017 yılı teması olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği iş birliğiyle başlatılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesiyle 81 ilde eğitim gören kız öğrenciler mühendis olma yolunda teşvik edilecek.

24 ay sürecek projenin saha uygulaması, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin organizasyonu ve uzman desteğiyle gerçekleştiriliyor ve saha çalışmalarında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği uzmanları ile Ford Otosan'ın gönüllü mühendislerinin desteği alınıyor.

Proje gönüllüsü olan mühendisler birer rol modeli olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.

Her ilde milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülen projeyle 81 ilde en az 81 lisede, 8 bin 100 kız ve 8 bin 100 erkek lise öğrencisi, velileri ve öğretmenlerine ulaşılması hedefleniyor. İki yıl boyunca farkındalık eğitimleriyle sürecek olan projenin devamında, sürdürülebilirliğinin sağlanması için Ford Otosan ve Uçan Süpürge tarafından 5 yıl boyunca ortak bir izleme programı da yürütülecek.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ford Otosan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.