"Bal Arıları Mühendis Oluyor" Karabük'te

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan tarafından Koç Holding'in "Ülkem İçin" projesi kapsamında desteklenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde yürüttüğü "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesi, Karabük'teki Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, 20 yıldır ülke genelinde kadınların güçlenmesi için çalışan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ile "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesini yürütüyor.

Meslek seçiminde cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek, kadınların iş ve mesleklere katılımının önemi hakkında kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen ve bugüne kadar 4 binden fazla öğrenciye ulaşılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" kurumsal sosyal sorumluluk projesi, dün ve bugün Karabük'te gerçekleştirildi.

Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerinde, kız ve erkek öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerine de meslek seçiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olumsuz sonuçları anlatıldı.

Ford Otosan, proje kapsamındaki okullarda eğitimini tamamlayarak üniversitelerin mühendislik bölümlerini tercih eden kız öğrencilere staj imkanı sunacak.





- Proje kapsamında en az 81 lise ziyaret edilecek





Koç Topluluğu'nun 10 yıldır yürüttüğü "Ülkem İçin" adlı sosyal sorumluluk projesinin, 2015-2017 yılı teması olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği iş birliğiyle başlatılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesiyle 81 ilde eğitim gören kız öğrenciler mühendis olma yolunda teşvik edilecek.

24 ay sürecek projenin saha uygulaması, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin organizasyonu ve uzman desteğiyle gerçekleştiriliyor ve saha çalışmalarında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği uzmanları ile Ford Otosan'ın gönüllü mühendislerinin desteği alınıyor.

Proje gönüllüsü olan mühendisler birer rol modeli olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.

Her ilde milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülen projeyle 81 ilde en az 81 lisede, 8 bin 100 kız ve 8 bin 100 erkek lise öğrencisi, velileri ve öğretmenlerine ulaşılması hedefleniyor. İki yıl boyunca farkındalık eğitimleriyle sürecek olan projenin devamında, sürdürülebilirliğinin sağlanması için Ford Otosan ve Uçan Süpürge tarafından 5 yıl boyunca ortak bir izleme programı da yürütülecek.