BAL'DA ONAYI EN SON TAT KURULU VERİYOR

Arıcılığın ve sektörün teknik ve ekonomik sorunlarından bahseder misiniz biraz

Uluslararası düzeyde ürünlerimizin kalitesi ne kadar tanınıyor

KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI ŞART

TAT KURULUMUZ DÜNYADA İLK

Balda taklit tağşiş' e ne gibi cezalar uygulanıyor, sizin sektör olarak merdivenaltının önüne geçmek için çalışmalarınız var mı?

Türkiye’de kişi başı bal tüketimi ne kadar, sizce sağlık açısından böylesi değerli bir ürüne ülkemizde yeterince önem veriliyor mu? Bu miktarı arttırmak için yaptığınız çalışmalar var mı?