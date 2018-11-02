BAL'DA ONAYI EN SON TAT KURULU VERİYOR

(Elif Attepe yazıyor…) Geçen hafta Kanal Ekonomi’ deki programda Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen konuğumdu, kendisi ile arıcılığı, Türkiye’ deki bal sektörünü ve uluslar arası arenadaki yerimizi konuştuk. Can bey, babası Süleyman Sezen’ in kurduğu firmaya birçok yenilik getirmiş ancak aldığı kültürüde hiç göz ardı etmemiş. Bal sektörü ile ilgili merak ettiklerimi programa sığdıramayınca kısa bir röportaj daha yapalım ricamı kırmayarak objektif cevaplar verdi...
Arıcılığın ve sektörün teknik ve ekonomik sorunlarından bahseder misiniz biraz
Dünyanın en pahalı balını satmış olmasına rağmen, dünyanın geliri en düşük arıcısı maalesef bizim arıcımız, dolayısıyla bu noktada katma değerli ürünleri üretebiliyor olmamız lazım. Polen, arısütü, propolis ve arı zehri gibi kovandan çıkan mucizevi ürünleri arıcımızın alabiliyor olması gerekiyor, bu ürünleri alırsa dünyayla rekabet edebilir, toplam geliri de ihracatı da artar.
Uluslararası düzeyde ürünlerimizin kalitesi ne kadar tanınıyor
Dünyanın %90 çam balı karşılamasını ülkemiz yapmaktadır ancak bu ihracatımızın çoğunluğu varille, yani dökme diye tabir ettiğimiz markasız olarak yapılan ihracat, bu noktada ülkemizin markalı ihracat yapabilmesi için bal ürünlerinin kalitesini daha fazla anlatabilmesi lazım.
KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI ŞART
Şunu önemle söylememiz lazım ki ülkemizin balı lezzet olarak dünyanın en iyi balları arasına girebilecek durumdadır yeter ki bu anlamda tanıtım ve kimliklendirme çalışmaları yapılsın.
TAT KURULUMUZ DÜNYADA İLK
Anavarza Bal olarak dünyada ilk defa uyguladığımız Tat Kurulumuz var, gelen tüm ürünlere numune aşamasından başlamak suretiyle kimyasal ve fiziksel analizler dışında lezzet testleri de yapılıyor ve burada ülkemizin ballarının çiçek kaynağından oluşan lezzet farklılığını çok net görüyoruz.
Balda taklit tağşiş' e ne gibi cezalar uygulanıyor, sizin sektör olarak merdivenaltının önüne geçmek için çalışmalarınız var mı?
Para cezası uygulaması var ancak bundan ziyade daha etkili olan Bakanlığın yapmış olduğu teşhir-duyuru çalışmaları, yani hile yapanların kamuoyuna duyurusu, bunu önemsiyoruz çünkü bu kendiliğinden bir otokontrolüde sağladığı için para cezasından daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca benim kurucu üyesi olduğum Güvenilir Ürün Platformu çalışmalarımız var, bu organizasyon da esasen sadece gıda tarafında değil tüm ürünlerde tüketici adına bir çok üründeki bilgi karmaşasını akademik bir dizaynla da gidermeye çalışacaktır.
Türkiye’de kişi başı bal tüketimi ne kadar, sizce sağlık açısından böylesi değerli bir ürüne ülkemizde yeterince önem veriliyor mu? Bu miktarı arttırmak için yaptığınız çalışmalar var mı?
Ülkemizde kişi başı bal tüketimi yaklaşık 1.3 kg. , Avrupa Birliğinde ise bunun neredeyse yarısı kadar dolayısıyla esasen bal tüketimi önceki yıllara göre daha iyi durumda ancak daha artırılabilir tabii ki çünkü ülkemiz dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip ve bizim gibi dünya ölçeğinde üretim yapan ve tüm analizlere bakabilen laboratuvara sahip tesisler azda olsa ülkemizde var o yüzden tüketim miktarı daha da artırılabilir, tabii ki bu uzun vadeli tanıtım çalışmalarıyla mümkün olabilir.
Arıcılığın ve sektörün teknik ve ekonomik sorunlarından bahseder misiniz biraz
Dünyanın en pahalı balını satmış olmasına rağmen, dünyanın geliri en düşük arıcısı maalesef bizim arıcımız, dolayısıyla bu noktada katma değerli ürünleri üretebiliyor olmamız lazım. Polen, arısütü, propolis ve arı zehri gibi kovandan çıkan mucizevi ürünleri arıcımızın alabiliyor olması gerekiyor, bu ürünleri alırsa dünyayla rekabet edebilir, toplam geliri de ihracatı da artar.
Uluslararası düzeyde ürünlerimizin kalitesi ne kadar tanınıyor
Dünyanın %90 çam balı karşılamasını ülkemiz yapmaktadır ancak bu ihracatımızın çoğunluğu varille, yani dökme diye tabir ettiğimiz markasız olarak yapılan ihracat, bu noktada ülkemizin markalı ihracat yapabilmesi için bal ürünlerinin kalitesini daha fazla anlatabilmesi lazım.
KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI ŞART
Şunu önemle söylememiz lazım ki ülkemizin balı lezzet olarak dünyanın en iyi balları arasına girebilecek durumdadır yeter ki bu anlamda tanıtım ve kimliklendirme çalışmaları yapılsın.
TAT KURULUMUZ DÜNYADA İLK
Anavarza Bal olarak dünyada ilk defa uyguladığımız Tat Kurulumuz var, gelen tüm ürünlere numune aşamasından başlamak suretiyle kimyasal ve fiziksel analizler dışında lezzet testleri de yapılıyor ve burada ülkemizin ballarının çiçek kaynağından oluşan lezzet farklılığını çok net görüyoruz.
Balda taklit tağşiş' e ne gibi cezalar uygulanıyor, sizin sektör olarak merdivenaltının önüne geçmek için çalışmalarınız var mı?
Para cezası uygulaması var ancak bundan ziyade daha etkili olan Bakanlığın yapmış olduğu teşhir-duyuru çalışmaları, yani hile yapanların kamuoyuna duyurusu, bunu önemsiyoruz çünkü bu kendiliğinden bir otokontrolüde sağladığı için para cezasından daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca benim kurucu üyesi olduğum Güvenilir Ürün Platformu çalışmalarımız var, bu organizasyon da esasen sadece gıda tarafında değil tüm ürünlerde tüketici adına bir çok üründeki bilgi karmaşasını akademik bir dizaynla da gidermeye çalışacaktır.
Türkiye’de kişi başı bal tüketimi ne kadar, sizce sağlık açısından böylesi değerli bir ürüne ülkemizde yeterince önem veriliyor mu? Bu miktarı arttırmak için yaptığınız çalışmalar var mı?
Ülkemizde kişi başı bal tüketimi yaklaşık 1.3 kg. , Avrupa Birliğinde ise bunun neredeyse yarısı kadar dolayısıyla esasen bal tüketimi önceki yıllara göre daha iyi durumda ancak daha artırılabilir tabii ki çünkü ülkemiz dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip ve bizim gibi dünya ölçeğinde üretim yapan ve tüm analizlere bakabilen laboratuvara sahip tesisler azda olsa ülkemizde var o yüzden tüketim miktarı daha da artırılabilir, tabii ki bu uzun vadeli tanıtım çalışmalarıyla mümkün olabilir.