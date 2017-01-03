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Bala'dan Halep'e 3 tır yardım

- Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğince başlatılan kampanya kapsamında Halep'e un, bot ve mont gönderildi

Bala'dan Halep'e 3 tır yardım

ANKARA (AA) - Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyası kapsamında 3 tır yardım malzemesi toplandı.

Dernek tarafından geçen hafta başlatılan kampanya kapsamında toplanan 75 ton un, 150 çift bot ve 150 kabandan oluşan yardımları taşıyan 3 tır, Suriye'nin Halep kentindeki ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere Cilvegöz Sınır Kapısı'na gönderildi.

Ankara-Konya yolu Kepekli mevkisinden hareket eden tırları Bala Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cumhur Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan yolcu etti.

Kaymakam Şivgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep’teki insanları yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, "Yardımlarımızla, dualarımızla onların yanındayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, 'Ortadoğu’da artık ben de varım' diyor. Nerede bir garip vatandaşımız, savaşta mağdur olan vatandaşımız varsa devletimiz onların yanında olduğunu bu kış günlerinde bile gösterebiliyor. İnşallah ülkemiz Ortadoğu’daki etkinliğini arttıracak ve Müslümanların gözyaşı 2017’de dinecek." dedi.

Dernek Genel Başkanı Acar ise yardım malzemelerinin bir hafta içerisinde toplandığını aktararak, tırların Kızılay aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını söyledi. Acar, kampanyaya destek olan Bala halkına da teşekkür etti.

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