Balık değil

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ile Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Soğla Gölü, "hayalet ağ” olarak nitelendirilen atık ve terk edilmiş ağlardan temizleniyor.

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İbrahim Halil Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir ile Soğla göllerinde terk edilmiş ağlar ve pinterlerin çok büyük bir kirlilik oluşturduğunu söyledi.

Bu kirliliğin önüne geçilebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından proje hazırlandığını ifade eden Özmen, proje çerçevesinde Beyşehir Gölü ile Soğla Gölü'nün balıkçıların da desteğiyle "hayalet ağ" olarak nitelendirilen atık ve terk edilmiş ağlardan temizlendiğini bildirdi.

Özmen, Beyşehir Gölü'nde bugüne kadar 15 bin, Soğla Gölü'nde ise 12 bin metrelik ağ topladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar çok ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Bu ağlar, kirliliğin dışında, göl tabanındaki balıkların ölümlerine de sebep oluyor ve insanlar için tehlike arz ediyor. Bunları temizleyerek hem göllerimizin temizlenmesine katkı sağlıyoruz hem de balık ölümlerinin önüne geçmiş oluyoruz. Bu çalışma uzun soluk gerektiren bir çalışma. Başarıya ulaşabilmek için uzun yıllar mücadele vermek gerek. Bu konuda balıkçılar da bilinçli ve duyarlı hareket ederek, çalışmalara destek vermeli."

Beyşehir Gölü’nde 4 farklı bölgede bu çalışmayı yürüttüklerini anlatan Özmen, Seydişehir’deki Soğla Gölü'nde ise iki farklı bölgede çalışma yaptıklarını bildirdi.

- "Çalışmalar, hiçbir hayalet ağ kalmayıncaya kadar devam edecek"

Özmen, Beyşehir Gölü’nde bu projeyi yürütebilmek için 7 balıkçı teknesiyle anlaşma yaptıklarını dile getirerek, "Bu 7 teknemiz sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar gölde dip taraması yaparak bu hayalet ağları göl tabanından toplayıp çıkarıyor. Bu çalışmalara Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ve Su Ürünleri Şubemizdeki çalışanlarımız da eşlik ediyor. Yani birlikte bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar, hiçbir hayalet ağ kalmayıncaya kadar devam edecek." diye konuştu.

Balıkçılar tarafından çıkarılan ağları yakarak imha ettiklerini, kurşunları ise geri dönüşüm olarak milli ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Özmen, ağlardaki kurşunların göl sularından çıkarılmasıyla balık zehirlenmelerinin önüne geçtiklerini aktardı.

Beyşehir Gölü’ndeki çalışmalara katılan balıkçı İbrahim Erdoğan da yürütülen projeye katılarak açıldıkları göl sularında balık yerine "hayalet ağ" avlamaya başladıklarını söyledi.

- "Çıkardığımız ağlarda balık ölüleri ile karşılaşıyoruz"

Göl diplerine kanca atıp, bu kalıntı ve terk edilmiş ağları bulmaya çalıştıklarını, tespit ettiklerinde de ağları tekneye, ardından karaya çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çıkardığımız ağlarda balık ölüleri ile karşılaşıyoruz. Genelde göl tabanında çamurun altına gömülmüş vaziyette duruyor. Ağlarda kamış, ot ve balık ölüsü gibi her türlü şey çıkabiliyor. Bu ağlar kirliliğe neden oluyor. Bu nedenle açıklara normal ağlarımızı atamaz hale gelmiştik. Bu atık ağlar, balıkçılık yaptığımız ağlara da takılıp zarar verebiliyordu. Göl sularının altında gezinen balıkların takılarak telef olmasına neden oluyordu. Yani, balıkçılar olarak bizlere çok büyük zararı vardı. Eski ağları çıkararak, gölde temizlikle birlikte üzerindeki kurşunları da milli ekonomiye kazandırmış oluyoruz."