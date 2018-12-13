Balık rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de geçen haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, çinekop ve istavrit yönünü Doğu Karadeniz'e çevirdi.

Sezon başından bu yana palamut ve hamside bolluk yaşanan Batı Karadeniz'de balıkçılar, sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle açıldıkları denizden avladıkları az miktarda balıkla limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de yaşanan yoğun avcılığın artık sona erdiğini söyledi.

Balığın rotasını Batı Karadeniz'den doğuya çevirdiğini aktaran Karakaş, "Son zamanlarda çinekop Orta Karadeniz'de bulunuyor, hamsi Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde. Balık, Batı Karadeniz'de başladı, doğuya doğru kaydı. Çinekop, hamsi ve istavrit, Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru devam ediyor." diye konuştu.

Karakaş, balıkçıların Batı Karadeniz'de az miktarda avlanma gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bölgemizde, barbun, mezgit, az miktarda çinekop, istavrit oluyor. Tezgahlarımıza, Düzce'ye ve çevre illere yetecek kadar balık avcılığı yapılıyor. Ama ana balık Orta ve Doğu Karadeniz tarafında bulunuyor." ifadelerini kullandı.