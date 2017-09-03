Balık tezgahları şenlendi

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize avlanmaya çıkan balıkçılar, tezgahları süsledi.

Av sezonunun açılmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, az da olsa kıyıya palamut, mezgit, istavrit ve barbunla yanaştı. Tanesi 10 liradan satılan palamutlar pahalı olmasına rağmen tezgaha çıkar çıkmaz tükendi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla balıkçıların denize açıldığını anımsattı.

İlk günlerde az sayıda balık çıktığını ifade eden Karakaş, "Balıkçılar gece avlanma mesaisinin ardından gündüz Akçakoca limanına döndüler. İkinci gün olmasına rağmen ne çok iyi ne de çok kötü diyebileceğimiz balık aldılar ancak ilerleyen günlerde hava şartlarına bağlı olarak iyi bir balık sezonu geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Karakaş, şu anda palamudun fiyatının biraz yüksek olduğunu vurgulayarak, "Palamudun tanesi 10 liradan satılmakta. Mezgit 15, istavritin kilosu 10, barbun iriliğine göre 20-30 lira arasında satılmakta. İlerleyen günlerde balık bollaşınca fiyatlarda düşme olabileceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.



