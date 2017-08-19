Balık tutmak için gittiği gölette boğuldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, balık tutmak için gittiği gölette düşen kişi, boğuldu.
Alınan bilgiye göre, oğlu Ramazan Bakıcı ile ilçedeki Çerkeşli Göleti'ne balık tutmaya gelen Ali Bakıcı (61), henüz bilinmeyen nedenden gölete düştü.
Babasının gölete düştüğünü gören oğlu ve çevredeki vatandaşlar, Bakıcı'yı aramaya başladı. Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından Bakıcı'ya ulaşıldı.
Sudan çıkartılan Bakıcı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bakıcı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.