Balık tutmak için gittiği gölette boğuldu BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, balık tutmak için gittiği gölette düşen kişi, boğuldu.Alınan bilgiye göre, oğlu Ramazan Bakıcı ile ilçedeki Çerkeşli Göleti'ne balık tutmaya gelen Ali Bakıcı (61), henüz bilinmeyen nedenden...

19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:58