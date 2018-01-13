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Balık yerine "çöp" avladılar

- Samsun'da tekne ile Karadeniz'e tirsi avına çıkan kıyı balıkçıların ağları, balık yerine çöplerle doldu

Balık yerine

SAMSUN (AA) - Samsun'da tekne ile Karadeniz'e ava çıkan kıyı balıkçılarının ağlarına balık yerine çöp takıldı.

Canik Balıkçı Barınağı'nda teknelerde kıyı balıkçığı yapan balıkçılar, gece tirsi avına çıktı. Sabaha kadar denize ağ seren, ardından da toplayan balıkçılar, ağların balık yerine çöple dolduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Bazı balıkçılar ağlarını çöplerden temizlemeye çalışırken, bazıları da ağlarını çöpe attı.

Samsun'da 34 yıldır kıyı balıkçılığı yapan Aydın Kara, gazetecilere, denizin kirletilmesi sonucu ağların artık balık yerine çöple dolduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin dolgu çalışması nedeniyle en iyi tirsi, kefal ve kalkanın çıktığı bölgede denizin çöple dolduğunu ifade eden Kara, "Ağlarımıza poşet, teneke, çuval, şişe ve benzeri malzemeler takıldı. Son zamanlarda denizden balıktan çok çöp çıkıyor. Bugün de 400 metre ağımız, denizden çıkan çöpler yüzünden kullanılamaz oldu. Balıkları aldıktan sonra ağları çöplerle beraber çöpe atacağız. Her gün metrelerce ağımız çöplerden dolayı atılmak zorunda kalıyor. Yetkilileri deniz kirliliğini önlemeye davet ediyorum." dedi.

Balıkçı Tuncay Deniz de balıktan çok çöp avladıklarını vurgulayarak, "Ağlarımıza genelde balık yerine çöpler takılıyor. Denizin bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Tuttuğumuz balık, ağların bedelini bile karşılamıyor." ifadesini kullandı.




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