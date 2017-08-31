Balıkçılar gecikmeli

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'deki balıkçılar, sezon başlangıcı olan 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bir gün gecikmeli ava çıkacak.

Balıkçılar, yaklaşık 5 aylık aranın ardından denize açılmanın mutluluğunu Kurban Bayramı'nın ikinci günü yaşayacak.

Akçakoca Limanı'nda teknelerine bakım yapan balıkçılar, yarın bayram yapıp ertesi gün ava çıkmaya hazırlanıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan'dan bu yana bekledikleri güne sayılı saatler kaldığını söyledi.

Balıkçıların, limanda heyecanla teknelerine bakım yaptığını kaydeden Karakaş, şöyle konuştu:

"Son hazırlıklarımızı yaptık, artık sezonun açılmasını bekliyoruz. Sezon başının Kurban Bayramı'na denk gelmesi ve hava şartları dolayısıyla bir gün gecikmeli olarak umutlu bir şekilde ava başlamayı düşünüyoruz. Bayramın ikinci günü "vira bismillah" ile denize açılacağız. Bayramımız bir gün olacak. Bayramlaşacağız, çoluk çocuğumuzla birlikte olacağız. İkinci günü hep birlikte Karadeniz'de olacağız."

- "Ciddi anlamda umutluyuz"

Karakaş, hava şartlarının daha güzel olmasını ümit ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Havaların düzeleceğini ümit ediyoruz. Bayramın ikinci günü, yani bizim sezonunun ilk günü havaların iyi olacağı ifade ediliyor. Çifte bayram yaşayacağız. İki bayram bir güne denk geldi, bunun için de sevinçliyiz. Balıkçılık, devamlı olduğu için bazen eve bile gidemiyoruz, bu bayram çocuklarımızla, ailemizle olacağız. Bunun ayrı bir heyecanı olacak. Uzun bir süre güzel bir balıkçılık sezonu geçireceğiz. Avcılık başlamadan fiyat konuşmak doğru değil ama şu an tezgahta bulunan ve çapari ile tutulan palamut 15 lira gibi pahalı rakamlarda satılıyor. Sezon başladıktan sonra bunun 10 liraya düşeceğini öngörüyoruz. Denizde yeterince balık var, av olduğu sürece fiyatlar düşecektir."

Geçen sezonun sonlarında yüzlerinin pek gülmediğini vurgulayan Karakaş, "Denizdeki görüntüler gayet iyi. Palamut, istavrit ve barbun gibi akın balıkları iyi görünüyor. Şu an ciddi anlamda umutluyuz. Sezonda mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Balıkçılık sektörü olarak yaz balıkçılığı yüzümüzü pek güldürmedi. Geçen sezonun sonlarında az balıkçılık oldu." ifadelerini kullandı.