Balıkçılar limana demir attı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanından olan Akçakoca'da balıkçılar, bu yıl az miktarda avlanma olduğu için denize açılmayı bıraktı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların 2018 yılından pek fazla beklentisinin olmadığını söyledi.

Denizde balık olmadığı için balıkçıların artık denize açılmadığına dikkati çeken Karakaş, "Balık olmadığından tekneler masraflarını kurtaramıyor. Yakıt ve çalışanın ücretini karşılayamadıkları için artık denize çıkmıyorlar. Bu şeklide devam ederse sezon bu şekilde kapanacak. Mart ayı sonu nisan ayı başına kadar az az devam edecek. Fiyatlarda yüksek olacak." dedi.

Balıkçıların zor durumda olduğunu vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:

"Şu an için bir beklentimiz yok. Küresel ısınma aşırı avlanmada etken. Yavrulama yumurtlama görmeden bir şey söyleyemem. Balıkçılar için çok kötü bir durum var. ÖTV'siz mazotun bile tonu 3 bin lira civarında. Denize çıkıp gelmek bile mazotu karşılamıyor. Bırakan para kazanmayı ihtiyaçlar bile karşılanmıyor."

Karakaş, yapılabilecek şu an da hiçbir şey bulunmadığını, balıkçıların şartlarının çok kötü olduğunu vurguladı.

1 Eylül'de avlanma yasağının kalkmasından bu yana fazla avlanma yapılamadığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Artık avlanma iyiye gitmeyecek. Gün geçtikçe kötüye gidecek. Şu anda bile teknelerimizin bir kısmı bile avlanmaya çıkmıyor. Kıyı balıkçılığında ise olması gereken kefal, levrek ve kalkan var. Tabii bunlarda az miktarda. Bu balıklarda hiçbir şeye cevap verecek bir şekilde değil. Bir miktar olarak istavrit var. Kademeli olarak onlar tutuluyor. Mezgitte var ama tezgah fiyatlarından az olduğu belli zaten. Fiyatları çok yüksek. Barbun balığı az miktarda. Çok az miktarda avlanma olduğu için fiyatlarda yüksek. Piyasaya da cevap veremiyor. Bundan sonra daha da kötü olacak."

