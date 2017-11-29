DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, balıkçılar palamut ve hamside umduğunu bulamadı.

Avcılık sezonundan umutlu olan ancak palamudun ardından ekim ayı sonunda Akdeniz'den Karadeniz'e fırtınayla geçen hamside de umduğunu bulamayan balıkçılar, çıktıkları avdan az miktarda balıkla Akçakoca Limanı'na dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığında sona gelindiğini söyledi.

Karakaş, palamut avcılığının Karadeniz'de bitmeye yakın olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar az da olsa avcılığı yapılıyordu. Bu saatten sonra Karadeniz'de palamut avlamak sürpriz olur. Bundan sonra palamut bölgemizden çıkmayacaktır. Hamsi ise Orta Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e doğru gitti. Şu anda Gürcistan sınırına doğru gidiyor. Hamsi yavaş yavaş Karadeniz'i terk ediyor ancak mutlaka az da olsa olacaktır. Bu da Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacaktır."

Palamut ve hamsinin yerine diğer balık türlerinin de kaliteli ve fiyatlarının da normal seyirde olduğunu aktaran Karakaş, "Diğer balık türlerinde de az da olsa hareketlilik olacaktır. Barbun balığında ve mezgitte biraz hareketlilik var. Havalar soğudukça daha kaliteli balıklar gelmeye başladı. Bu da tezgahlardaki fiyatlardan belli oluyor. Mesela iriliğine göre satılan 50 liralık barbun 30 liraya, 30 liralık barbun ise 15 liraya kadar düştü." diye konuştu.

Tezgahlarda, hamsinin kilogramı 10, barbun ve mezgitin 25, çinekopun 35, levrek ve çupranın 12 liradan satılıyor.

Muhabir: Soner Şen