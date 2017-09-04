Balıkçılardan gecikmeli

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - Bu sezon Kurban Bayramı dolayısıyla gecikmeli olarak "vira bismillah" diyen Marmara'daki balıkçıların ağlarına en fazla sardalya ve istavrit takıldı.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'ün Kurban Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla denize açılmayan Çanakkale, Balıkesir ve Yalova'daki balıkçılar, tatilin sona ermesiyle denizle buluşmaya başladı.

İki günlük tatilin ardından Marmara Denizi'ne ağlarını atan balıkçılar, kıyıya genellikle sardalye ile yanaştı.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir av sezonu beklediklerini söyledi.

Av sezonuna bayram dolayısıyla gecikmeli başladıklarını ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Tekneler yeni 'vira bismillah' dediler. Havalar çok şükür güzel gidiyor. Denize açılan balıkçılardan aldığımız bilgilere göre bölgemizde sardalyada bolluk var gibi duruyor. İnşallah sardalyada bol bir sezon olacak. Onun dışında palamut da kendisini göstermeye başlıyor. Ağlara en fazla sardalya ve palamut takıldı ilk günlerde. Bu yıl hamsi biraz kıt olacak gibi gözüküyor. Diğer türlerde beklentimiz iyi. İnşallah bereketli bir sezonla hem balıkçımız hem de vatandaşımızın yüzü balıktan yana gülecek."

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık ise av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona erdiğini ancak bölge balıkçısının bayramın 3. günü denize açıldığını söyledi.

İlk günün sardalya, palamut ve istavrit açısından iyi geçtiğini dile getiren Işık, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su ürünleri Hali'ne 500 kasa sardalya, 400 kasa istavrit, 160 çift palamut getirildiğini aktardı.

Sardalyanın kasasının 45-50, istavritin 55, palamudun çiftinin ise 23 liradan alıcı bulduğunu belirten Işık, iyi bir sezon beklediklerini kaydetti.

- "Bu sezon istavrit ve sardalya bol olacak"

Yalova Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatif Başkanı Erdal Tokalak, balıkçıların bu sezondan umutlu olduğunu ifade etti.

Sezonun bayrama denk gelmesiyle büyük takımların denize açılmadığını belirten Tokalak, "Balıkçılar kendi aralarında karar aldılar çıkmadılar. Ufak kayıklar balığa çıkıyor. Bayramın birinci ve ikinci günü mezat da kapalıydı. Küçük tekneler sardalye ve istavritle döndü." dedi.

Tokalak, denize açılan balıkçılardan gelen ilk bilgilere göre bu sezon istavrit ve sardalyenin bol olacağını ifade ederek, "Uskumru ve hamside de umutluyuz. Balıkçılarımız bu sezondan umutlu denizde bir şeyler var, çıkacak." diye konuştu.

Öte yandan, sezonun ilk balıklarından sardalye ve istavrit, kilogramı 10, hamsi ve mezgit 15, uskumru 25, palamut ise tanesi 20 liradan satışa sunuldu.











