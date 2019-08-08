Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Türkiye'de en çok Balıkesir'de üretilen ve kendisine özgü yapısıyla tombul bamya olarak da bilinen Balıkesir bamyasından bu yıl 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor.

Çoğunlukla merkez Altıeylül ilçesine bağlı Bayat, Bereketli, Nergiz ve Çiftlik mahallelerinde nisan ayında 2 bin 500 dekarlık alana ekilen Balıkesir bamyasının hasadına başlandı.



Kendine özgü yapısı bulunan, altı köşeli olan Balıkesir bamyası, bamyalar arasında da en etli tür olarak biliniyor.

Ucu küt ve kısa olan Balıkesir bamyası, genellikle taze tüketiliyor veya konserve yapılıyor. Bölgede ekilmesinden sonra sulama yapılmadan yetişen bamyaların her birini aileleriyle birlikte tek tek elle toplayan üreticiler, bu yıl ki hasattan memnun.

- "Havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı"

Bayat Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Bayat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'de üretilen bamyaların Ege Bölgesi'nde üretilenler gibi uzun değil tombul olduğunu söyledi.

Öztürk, mahallelerinde bin 400 dekarlık alana bamya ekildiğini belirterek, şunları belirtti:

"Bamya ekildikten üç ay sonra toplanmaya başlar. Bu yıl havaların ısınmasıyla hasadımız da artmaya başladı. Bamyalarımızın çiçekleri çıkmaya başladı, önümüzdeki günlerde hasadı daha da artacaktır. Bamya, tarlalarda 4 liradan satılır. Bizim bölgemiz biraz kırsal olduğu için bamya ekimine müsait. Köyümüzden şehirlere göç oranı çok düşüktür, bamyanın köylüye maddi olarak katkısı da oluyor."

Üretici Hasan Can (53) da bamyanın köyleri için gelir kapısı olduğunu dile getirerek, "Hasadımız güzel, bu yıl 7 dönümlük tarlama bamya ektim. Bamyalarımızı köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Bizim bamyalarımız genelde fabrikalarda konserve yapılarak yurt dışına, Arap ülkelerine gönderiliyor. Bu durum ülkemize dövizin girmesini sağlıyor. Bizim de kazancımız iyi. Ürünlerimizi ailemizle beraber ekip topluyoruz, bize gelir kapısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Saffet Çetin ise bamyalarını ilaç ve hormon atmadan ürettiklerini ifade etti.

Hayvan gübresi kullandıklarını aktaran Çetin, "Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu yılki hasadımız çok iyi, gayet memnunuz. 7 dönümlük bir tarlaya bamya ektim, 6-7 ton bamya hasadı bekliyorum. Gayet verimli." dedi.