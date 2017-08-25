Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden kazı çalışmalarına destek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içindeki 3 antik kentin kazı çalışmaları için 150 bin liralık destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Ahmet Edip Uğur, Edremit'teki Antandros Antik Kenti, Bandırma'daki Daskyleion Antik Kenti ve Erdek'teki Kyzikos Antik Kenti kazılarına 50'şer bin liralık destekte bulunduklarını söyledi.

Uğur, tarihe ve kültüre büyük önem verdiklerini, Türkiye genelinde 81 il arasında en fazla tescilli yapıya sahip 5. ilin Balıkesir olduğunu kaydetti. Balıkesir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen üç arkeolojik kazı alanı bulunduğunu anımsatan Uğur, şunları aktardı:

"Bunlardan biri, Edremit ilçesinde bulunan tarihçesi MÖ 2 bine kadar giden mozaikleri ile ünlü Antandros antik kentidir. Bir diğeri, Bandırma ilçesine 40 kilometre mesafede Manyas Gölü kıyısında kurulan Pers İmparatorluğu'nun en Batı valilik merkezi olan Daskyleion'dur. Kuş Cenneti ve Daskyleion doğal ve tarihi çevre kavramında ele alınan bütünleşmiş iki olgudur. Tüm antik yazarlar bu iki olgunun güzelliğinden bahsetmektedir. Bir başka kazı alanımız ise Erdek ilçesinde bulunan ve görkemli bir antik kent olan Kyzikos'tur. İstanbul'a en yakın büyük antik kent olması nedeni ile antik dönemlerde İstanbul'u ele geçirmek isteyenlerin ilk hedefi haline gelmiştir. Dönemin Avrupalı seyyahları tarafından dünyanın 8. Harikası olarak adlandırılan Kyzikos'ta bulunan Hadrian Tapınağı'nda 2 metre çapında 2 buçuk metre boyunda Roma Dönemi'ne ait en büyük sütun başlığı bulunmuştur."

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren kazı başkanları da desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kazılara sağlanacak destek için sözleşmeler imzalandı.

