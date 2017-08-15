Balıkesir OSB'ye savunma sanayi yatırımı

BALIKESİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki İŞBİR Elektrik Sanayi AŞ ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında arsa tahsisine ilişkin sözleşme törenle imzalandı.

Balıkesir Sanayi Odasında (BSO) düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, BSO Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, İŞBİR Elektrik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Cumali Çetinkaya ve oda üyeleri katıldı.

BSO Başkanı İsmail Uğur, yaptığı konuşmada, "Bugün gurur günümüz, İŞBİR’e Balıkesir OSB'de yer tahsis ettiğimiz için gururluyuz. Bölgemize yakın zamanda savunma sanayi ile ilgili bir kümelenme yapma niyetimiz var." dedi.

TSKGV Genel Müdür Vekili Piyade de bugün itibarıyla 40 yaşına basan İŞBİR’in, tamamıyla milletin bağışlarıyla var olan 6 kuruluştan biri olduğunu belirterek, milli savunma sanayisini güçlendirmeyi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Balıkesir'in İŞBİR’i sahiplenmekle kalmayıp adeta aile ortamlarına da aldığını dile getiren Piyade, "Kendi OSB'sinde arsa tahsis ederek daha çok kucaklamış oldu. İŞBİR olarak sadece jeneratör değil, seri üretim alternatör, rüzgar enerjisi ve HES yapmak istiyoruz. Balıkesir’i savunma sanayisinde şemsiyemiz altına almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yazıcı da buraya her çıktığında bir fabrikanın temelinin atılması için gereken evraka imza attığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu nedenle en sevdiğim kürsü Balıkesir OSB kürsüsü. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bugün önemini çok iyi anladığımız bir işi yıllar önce gerçekleştirmiş. Savunma sanayi bulunduğumuz jeopolitik konumdan dolayı önemsememiz gereken, kimseye muhtaç olmadan kendi kendimize yetmemiz gereken bir alan. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu istiyorum, savunmayla ilgili en küçük cıvatayı bile hiç kimseye muhtaç olmadan biz üretelim. Türk insanının buna kabiliyeti yeterli. Ben İŞBİR’in OSB'mizi güzelleştireceğini, başka sektörlere de önderlik edeceğini düşünüyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının başka firmalarının da burada yatırım yapması dileğiyle hayırlı olsun diyorum."

İmza töreninin ardından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

