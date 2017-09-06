Balıkesir ve Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü

BALIKESİR/BİLECİK (AA) - Balıkesir ve Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Balıkesir'deki kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kuvayi Milliye Meydanı'na geçildi. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Çoban halkı selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Tören, Ritmin Dansı ekibinin gösterileri ve kurtuluş mizansenleriyle devam etti.

Çoban, törende yaptığı konuşmada, ecdadın vatanı kurtarmak için gösterdiği büyük azmi görmek isteyenlerin Balıkesir'de yazılan kurtuluş destanını iyi okuması gerektiğini söyledi.

Balıkesir'in vatanın kurtarılmasında büyük rol oynadığını belirten İsmail Çoban, "Balıkesir, Milli Mücadele'de ilk kurşunların atıldığı il olmanın yanında, düzenlenen 5 kongreyle mücadelenin ili olmuştur. Balıkesir, işte böyle zor zamanlarda bile boyun eğmedi ve alçak düşmana teslim olmadı. Cephelere silahlar, her türlü yardımlar taşındı. Bu mücadelenin sonucunda emperyalist güçlerin hevesleri kursaklarında kaldı." dedi.

Milli iradenin Balıkesir'den Anadolu'ya yayıldığını dile getiren Çoban, şöyle devam etti:

"Yokluklar içindeki bu mücadele şuuru, Balıkesir'i tarih sayfasında ayrı bir yere koymuştur. Balıkesir, ülkesinin istiklali ve istikbali için varını yoğunu canı pahasına vatan topraklarına feda etmeye hazır olduğunu tarihin her döneminde ispatlamıştır. Balıkesir, aynı inanç ve şuuru 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi için de göstermiştir. Balıkesir, bu cennet vatanın zorluklarla mücadele edilerek bugünlere gelindiğinin bilincindedir. Biz büyük ve köklü, büyük acılardan zaferle ayrılmış güçlü bir milletiz. Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

Milli Mücadele döneminde, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, bellerine çan bağlayan ve kendilerini soba isi ve baca kurumuyla boyayarak korkutucu bir görünüme kavuşan "Tülütabaklar", geleneksel gösterilerini yaptı.

Çocukların ve büyüklerin ilgisini çeken Tülütabaklar ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.

- Bilecik

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezindeki törende yaptığı konuşmada, o dönemin şartları içinde kazanılan kurtuluş mücadelesinin, birlik ve beraberlikten, istiklal ve istikbalden en zor koşullarda dahi vazgeçilemeyeceğini dünyaya ispatladığını söyledi.

Türkiye'nin, emperyalist güçlerin, hainlerin tasarladığı kalleş oyunları bozmaya devam ettiğini vurgulayan Yağcı, "İstikrarın huzur, yüreğimizdeki imanın en büyük güç olduğu cennet vatanımızda sınırlarımıza, istiklalimize ve istikbalimize göz diken her kim varsa misliyle layık olduğu cevabı bu milletten almıştır, almaya devam edecektir. Bundan 95 yıl önce belki topumuz, tüfeğimiz, cephanemiz yeterli değildi. Lakin o yüksek ve gönüllerdeki iman, karşımızda birleşen, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen bir takım devletlere gereken cevabı vermiştir." diye konuştu.

Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selma Göktürk'ün, "Milli Mücadele'de Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu" başlıklı konferansıyla devam etti.

Vali Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce'nin de katıldığı törende, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu ile Bilecik Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yaptı.