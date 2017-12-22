Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı

- Kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, Kazdağları'nda eşsiz manzaralar oluşturdu

Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı

BALIKESİR/KÜTAHYA (AA) - Balıkesir ve Kütahya'da yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı, Kazdağları'nda da eşsiz manzaralar oluşturdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolu ile Balıkesir-Çanakkale il sınırında yolun trafiğe kapanmaması için ekipler, tuzlama çalışması yapıyor.

Yağışın ardından bölgedeki kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Her mevsim sunduğu güzelliklerle doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden Kazdağları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Edremit Körfezi'ndeki ilçelerden Kazdağları'na çıkan vatandaşlar, yürüyüş yapıp kar topu oynadı. Kazdağları'nın yeşil doğasını örten kar, fotoğraf meraklıları için de eşsiz manzaralar oluşturdu.

Hanlar mevkisindeki işletmenin sahibi Celal Onay, AA muhabirini yaptığı açıklamada, kar yağışının gece boyunca sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin yolların kapanmaması için sürekli çalıştığını belirten Onay, "Kar lastiği olmayanlar, yolda kalıyor. Kendileri kaldıkları gibi başka araçların da geçmesini engelliyorlar. Yol kapandığı için kimse geçemiyor." dedi.

- Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Domaniç-İnegöl karayolundaki Kocayayla mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, gizli buzlanma ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitKarKazdağları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5