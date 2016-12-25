Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Akademisi tarafından "5. Uluslararası Yoga Festivali" düzenlendi.

Güre Kırsal Mahallesi'nde, Kazdağları eteklerindeki bir otelde gerçekleşen ve 2 gün süren festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden de yaklaşık 300 kişi katıldı. Festival kapsamında katılımcılar 12 pratik yoga çalışması yaptı.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, 2 gün süren festival kapsamında meditasyon, nefes, zayıflama için yoga ve gevşeme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Festivalin benzerini yılda 12 kez düzenledikleri belirten Manaf, "Yoga Akademi iş birliğiyle dünyada bir ilke imza atıyoruz. Sloganımız da 'Yıl boyu festival, yıl boyu yoga'. Yılın her ayı uluslararası festivaller düzenliyoruz. Yılın son festivali de Kazdağları'nda. Burada orijinal yoga sistemi uyguluyoruz. İnsanlar dünyanın dört tarafından buraya gelerek orijinal yoga sistemi uyguluyor." dedi.

Akif Manaf, yoganın sağlık açısından çok yararlı olduğunu dile getirerek, "Yoga, insan sağlığına fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak faydaları var. Yoga, nezleden kansere kadar hastalıkları iyileştirmeye yardımcı oluyor, destek oluyor. Birçok iyileşmiş ve kronik rahatsızlıklarını yenmiş katılımcılarımız var." şeklinde konuştu.

Kazdağları'nın doğasının ve bol oksijeninin tüm dünyada bilindiğini ifade eden Manaf, bu nedenle festival için bu bölgeyi seçtiklerini de sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılmak için İstanbul'dan gelen Oğuzhan Akay, "3 yıldır yoga yapıyorum. Yoga akademiye gelene kadar birtakım sağlık sorunlarım vardı. Disk yırtılması olmuştu daha öncesinde. Reflü, gastrit, ülser başlangıcı gibi sorunlar vardı. Yogaya başladıktan çok kısa bir süre sonra bu rahatsızlıklarım sona erdiği gibi, uykum düzene girdi. Kendimi daha iyi, formda hissetmeye başladım." diye konuştu.