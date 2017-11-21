Balıkesir'de çete operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gümüşçeşme Mahallesi'nde bir grup vatandaş gasp, haraç ve cinsel istismar suçlarına maruz kaldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, suça karıştıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şikayette bulunan vatandaşlar adına konuşan Ahmet Güleç, adliye binası önünde yaptığı açıklamada, adalete güvendiklerini ve suçluların cezasını çekmelerini istediklerini söyledi.

Güleç, çetenin 20 yıldır mahalleyi haraca bağladığını ileri sürerek, "Gasp yapıyorlar, her bakkaldan haraç alıyorlar. İnsanları dövüyorlar, her türlü hakarete maruz kalıyoruz. Daha nice sayamadığımız konular var engelli kızlara dahi tacizde bulunuyorlar. Cinsel istismardan dolayı şikayetler var. Bu bizim için çok büyük sorun oluşturdu. Biz emniyete binlerce kişi ile şikayette bulunduk. Emniyet ekipleri gerekeni yaptı. Hepsini yakaladı." ifadesini kullandı.