Balıkesir'de cinayet BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen Vural Yıldırım ile İsmail Ö. arasında...

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:53