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Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen Vural Yıldırım ile İsmail Ö. arasında...

Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen Vural Yıldırım ile İsmail Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, İsmail Ö, tabancayla Yıldırım'a 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ensesine mermi isabet eden Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yıldırım'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBurhaniyeCinayetHusumet
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