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Balıkesir'de ev yangını ormana sıçradı

- Yangına 13 arazöz, 6 su tankeri, 3 helikopterle müdahale ediliyor

Balıkesir'de ev yangını ormana sıçradı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir eve, ardından da ormana sıçrayan yangın için olay yerine, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su tankeri, 3 helikopter sevk edildi.

Ardıç ağaçlarıyla kaplı ve engebeli bölgedeki yangına, çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirDursunbeyYangın
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