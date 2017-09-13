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Balıkesir'de ev yangınının ormana sıçraması

- Dursunbey ilçesinde bir evde çıkıp ormana sıçrayan ve yaklaşık 63 hektar alan ile bazı konutların kül olduğu yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları başladı

Balıkesir'de ev yangınının ormana sıçraması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün bir evde çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrayan yangında zarar gören konutlarda hasar tespit çalışmaları başladı.

Yangının çıktığı Karapınar Mahallesi'ne gelen AFAD ekipleri bölgeyi inceleyerek, yangında zarar gören evlerdeki hasarı saptamak için çalışma başlattı. Yangın dolayısıyla zarar gören 7 elektrik direğinin değiştirilmesi ve mahalleye yeniden enerji verilmesi için UEDAŞ yetkilileri de çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye ekiplerince mahalleliye kumanya yardımı da devam ediyor.

"Büyükşehir Belediyesi Başkan Sizinle" ekibi adına açıklama yapan Seher Merve Uğur, yangın ihbarının gelmesinin ardından bölgeye ulaşıp ilk etapta su ve kumanya dağıttıklarını belirtti. Orman personeline zehirlenmeye karşı ayran dağıttıklarını vurgulayan Uğur, bu sabah itibarıyla da kumanya verilmesine devam ettiklerini aktardı.

Yangında samanlığı ve ahırı yanan Ziya Köyden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bir anda evinin duvarına kadar geldiğini söyledi. Eşiyle hemen dışarı çıktıklarını ifade eden Köyden, "İtfaiyeye haber verdik, kendimiz de söndürmeye çalıştık. Rüzgar yangını ormana götürdü. Samanlığım yanınca hemen ahırın kapısını açtım, birkaç tane koyunum vardı onları çıkardık. Yoksa yanacaklardı." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirten Köyden, yetkililerden gelecek yardımı bekleyeceklerini ifade etti.

Bölgede Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bazı arazöz ve iş makinelerinin bulunduğu da öğrenildi.

Dursunbey ilçesinde dün bir evde başlayıp ormana sıçrayan, 3 mahalleyi tehdit eden ve çok sayıda helikopter, uçak, arazöz, dozer ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmıştı. Çok sayıda evin zarar gördüğü yangında 63 hektar alanın kül olduğu açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirDursunbeyOrman Yangını
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