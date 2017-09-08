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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

- Gönen ilçesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen üç eski öğretmenden biri tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç eski öğretmenden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütüyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanede önceden öğretmenlik yapan üç kişinin ikamet adreslerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, O.L. (41), M.L. (35) ve İ.G. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.L. ve İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ OperasyonuGönenTutuklama
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