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Balıkesir'de hırsızlık iddiası

- Bir telefon şirketinin müşterilerine gönderdiği cep telefonlarını alıp, bunun yerine boş kutu ulaştırdığı iddia edilen kurye gözaltına alındı

Balıkesir'de hırsızlık iddiası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir telefon şirketinin müşterilerine gönderdiği cep telefonlarını alıp bunun yerine boş kutu ulaştıran kurye, yakalandı.

Bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan K.E (38), müşterilere iletilmek üzere gönderilen toplam 20 bin lira değerindeki 17 cep telefonunu kutularından aldı.

Müşterilere ulaşan kutuların boş olması ihbarı üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.E'nin banka hesaplarını incelemeye aldı.

K.E'nin son dönemde birçok ödeme yaptığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucunda, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden K.E'nin tarifi üzerine telefonlar, sattığı yerlerden alındı.

Şirketin davacı olmaması nedeniyle K.E, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BandırmaHIRSIZLIK
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