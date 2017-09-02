Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam martin bernhart bağlama ustası Bayramlaşma töreni
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması soncu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir karayolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü henüz...

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması soncu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir karayolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 YM 053 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muammer (60), Emrah (31), Ceydanur (3), Ali ve Özlem Akbudak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muammer, Emrah, Ceydanur Akbudak ve Raif Karabıyık müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
4 ölüBalıkesirTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5