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Balıkesir'de "jeotermal topraksız tropik seracılık"

- Büyükşehir ve Sındırgı belediyeleri arasında imzalanan protokolle ilçede topraksız tropik seracılık yapılacak

Balıkesir'de

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir ile Sındırgı Belediyeleri arasında, ilçede topraksız tropik seracılık yapılması için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törene Başkan Ahmet Edip Uğur, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün katıldı.

Uğur, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bu örnek sera çiftçiliğini, üreticilerimize öğreteceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yavaş da Sındırgı'da 98 derece sıcak su kaynağı olduğunu belirterek, 2 yıldır bin 500 konutun jeotermal ile ısındığını kaydetti.

Suyun, sıcaklığı nedeniyle seracılık yapmaya uygun olduğunu ifade eden Yavaş, "Konutlardan kalan kısım termal turizm için otellere veriliyor. Bu maksatla seracılık Sındırgı’da tarımın gelişmesi için önemli bir etken. Yapılacak teknolojik serada protokollerle bölgemizin bu konuda uygun olduğu, iklim şartlarının müsait olduğu ifade edildi. Bu sebeple büyükşehirimizden destek istedik. Böylelikle seracılığın gelişmesi ve istihdam sağlanması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
JeotermalSera
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