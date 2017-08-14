Balıkesir'de kayıp kişinin cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 24 Temmuz'da kaybolan 79 yaşındaki Demiral Güngör'ün cesedi parçalanmış olarak bulundu.

Kırsal Alayaka Mahallesi'ndeki evinden, eşine tarlaya gideceğini söyleyerek ayrılan Güngör'den haber alınamadı. Eşinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı ancak Güngör'in izine rastlanamadı.

Daha sonra bir kişinin tarla kenarında ceset parçaları bulması üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Parçalanmış halde bulunan cesedin, Güngör'e ait olduğunu tespit edildi.

Vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği üzerinde durulan Güngör'ün cesedi, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.