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Balıkesir'de keçi kurtarma operasyonu

- Sındırgı ilçesinin dağlık bölgesinde 5 gündür mahsur kalan keçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahiplerine teslim edildi

Balıkesir'de keçi kurtarma operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin dağlık bölgesinde 5 gündür mahsur kalan keçiler, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Deregölcük Mahallesi'nde hayvancılık yapan Recep Yılmaz'ın 4 keçisi Ormaniçi mevkisinde mahsur kaldı. Keçilerin kurtarılması için mahalle sakinlerinin çabası yetmeyince jandarma ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen jandarma görevlileri de Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekiplerinden destek istedi. Halat yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, 5 gündür dağlık bölge mahsur kalan keçileri tek tek kurtardı.

Hayvanlarını teslim alan Yılmaz, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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