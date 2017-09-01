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Balıkesir'de örtü yangını

- Erdek ilçesindeki yangında yaklaşık 3,5 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'de örtü yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 3,5 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kundarya Çiftçınarlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, birer helikopter ve dozer ile müdahale ettiği yangında 3,5 hektar alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örtü yangınında fıstık çamı ağaçlarının zarar görmediğini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor." dedi.

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BalıkesirBandırmaOrman Yangını
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