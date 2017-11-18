Balıkesir'de otomobil denize düştü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil limandan denize düştü. Araçtaki 4 kişiden 3'ü kurtarıldı, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Büyükbaş hayvan denetimi için İstanbul'dan gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu otomobil, Çelebi Bandırma Limanı'ndan denize düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından kurtarıldı.
Kayıp kişinin bulunması için de çalışma başlatıldı.
Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.