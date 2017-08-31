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Balıkesir'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

- Otomobilin arka koltuğunda sıkışan kurbanlık keçiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir'de otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Arslan yönetimindeki 10 AB 006 plakalı cip ile Serdar Tekin'in kullandığı 10 R 3038 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit karayolu İvrindi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ramazan Altıntaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otomobilin arka koltuğunda sıkışan kurbanlık keçi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



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