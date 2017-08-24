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Balıkesir'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Rüya Ergün (21) yönetimindeki 10 NB 251 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun Manyas ilçe merkezi çıkışında sulama kanalına...

Balıkesir'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Rüya Ergün (21) yönetimindeki 10 NB 251 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun Manyas ilçe merkezi çıkışında sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü Ergün ile aynı araçta bulunan annesi Hülya Ergün (40) ve anneannesi Fecriye Çakır (63) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ergün, ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi, diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirManyasTrafik Kazası
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