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Balıkesir'de sahte bandrollü içki operasyonu

- Havran ilçesindeki operasyonda bin 430 şişe şaraba el konuldu

Balıkesir'de sahte bandrollü içki operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarmanın operasyonunda sahte bandrollü bin 430 şişe şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan kamyonete yüklenen sahte bandrollü şarapların, Burhaniye, Edremit ve Ayvalık'taki eğlence merkezine götürüldüğü bilgisine ulaştı.

Harekete geçen güvenlik güçleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu kapalı kasa bir kamyoneti Havran ilçesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, sahte bandrol yapıştırılmış bin 430 şişe şarap ele geçirildi.

Sahte bandrollü içkilere el koyan jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı B.D. ve M.H, sorgulanmak üzere Balıkesir Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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BalıkesirBandrolEdremitHavranJandarmaSahteşarap
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