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Balıkesir'de şiddetli yağış

- Yağış, Ayvalık ilçesinde etkili oldu

Balıkesir'de şiddetli yağış

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, gün boyu sağanak olarak yağan yağmur akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık ilçesine bağlı 150 Evler Mahallesi'nde bulunan eski otogarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış nedeniyle, Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye araçları ve vatandaşlar su basan ev iş yerlerine müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirşiddetli Yağış
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