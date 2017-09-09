Balıkesir'de silahlı kavga: 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kavga eden iki kişiden biri silahla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 06 mevkisindeki eski bir fabrikanın arsasında bulunan otopark işletmesinde Murat K. ile Doğuş K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğuş K, Murat K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Murat K'yi Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Murat K'nin hayati tehlikesi bulunduğu, şüphelinin ise Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.