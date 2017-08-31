Balıkesir'de tabancayla vurulan kadın hastanede öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tabancayla vurulan 22 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir evden silah sesi duyulması üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 çocuk annesi Güldane C'yi (22) tabancayla göğsünden vurulmuş buldu.
Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Güldane C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güldane C'nin eşi O.C, kadının akrabaları tarafından darbedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan O.C'nin, ifadesinde, eşini 3 yaşındaki kızlarının tabancayla oynarken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.