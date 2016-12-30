Balıkesir'de telefonla dolandırıcılık

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de oturan E.Y, sabah saatlerinde kendisini telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen kişilere 18 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para teslim etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde F.A. ve O.B, Bandırma ilçesinde ziynet eşyası ve paralarla yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.