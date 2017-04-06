Balıkesir'de toplu açılış töreni

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yönelik, "Ağızlarını her açtıklarında ne söylerler? 'Biz Atatürk'ün partisiyiz.' Şu anda sağ olsa gidecek yer ararsınız çünkü layık değilsiniz. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere sayısızlık yapıyorsunuz. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal? 'Cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum' diyor. Bunlar tam tersini söylüyor. 'Halkçıyız' diyorlar, milleti sürekli aşağılıyorlar, tehdit ediyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclisin yetkilerinin elinden alınacağını iddia ettiğini, ancak ortaya attığı iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını belirtti.

Erdoğan, "Yalan söylüyor. '550'yi niye 600 milletvekiline çıkardılar' diyor. Güçlendiriyoruz. Denetim gücünü artırıyoruz. Hakimler Savcılar Kurulunun üye atama yetkisi var mıydı parlamentoda? Şimdi 7 üyeyi parlamento atıyor Kılıçdaroğlu. Dersini çalış da gel. Ben ise 4 tane üye atıyorum." diye konuştu.

Kişisel suçlardan yargılanmasının şu an söz konusu olmadığını, sadece vatana ihanet suçundan Yüce Divana sevk edilebildiğini ifade eden Erdoğan, yeni dönemde cumhurbaşkanının kişisel suçlardan da yargılanmasının söz konusu olacağını anlattı.

"Yenilen pehlivanın güreşe doymadığını" vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu 7 defa yenildiği, yüzlerce kez kendi iftiralarının kurbanı olduğu halde bir türlü doymuyor, akıllanmıyor. İşte böyle yalanla, iftirayla, sufleyle günlerini geçiriyor. Anayasa değişikliğinin ne olduğunu, buna niye karşı çıktığını dahi bilmiyor. Görüyoruz ki ana muhalefetin hiçbir vekilinin değişikliğin ne olduğundan haberi yok. Hiçbirisi 18 maddeyi okumamış. Sabahtan akşama kadar ne diyorlar? 'Gelsin, muhtarları kaldıracak'. Cumhurbaşkanı muhtarlığı kaldıramaz. Muhtarlık, yasal düzenlemeyle kurulmuştur. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi vardır. Kararname ile muhtarlığı kaldıramazsın. Ya bunu öğren be. Hakkında anayasal düzenlemeyle, yasal düzenlemeyle getirilmiş hangi hüküm olursa olsun bu konularda Cumhurbaşkanı kararname ile bir düzenleme yapamaz, bunların haberi yok. Kaldı ki parlamento bu kararnameyi kabul etmiyorsa iptal edebilir. 'Lokantaları kapatacaklar' diyor. Böyle bir şey olur mu? Bir gazeteci çıkıp da 'göster bununla ilgili maddeyi' deyince de öylece kalakalıyorlar."

- "FETÖ'cü hainlerin gönüllü avukatlığını yapıyorlar"

Erdoğan, ana muhalefetin yıllarca çalışmadan, ter dökmeden, vatandaşa hizmet etmeden, sadece vesayet odaklarına sırtını dayayarak, kazanmaya alıştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ağızlarını her açtıklarında ne söylerler? 'Biz Atatürk'ün partisiyiz.' Şu anda sağ olsa gidecek yer ararsınız çünkü layık değilsiniz. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere saygısızlık yapıyorsunuz. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal? 'Cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum' diyor. Bunlar tam tersini söylüyor. 'Halkçıyız' diyorlar, milleti sürekli aşağılıyorlar, tehdit ediyorlar. 'Cumhuriyetle yaşıtız' diyorlar ama cumhurun kanına giren, 249 insanımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin gönüllü avukatlığını yapıyorlar. 'Devletçiyiz' diyorlar, ülkede ne kadar devlet, millet düşmanı varsa hepsini de bağırlarına basıyorlar. Bunlar tam bir mirasyedi. 78 yıldır Atatürk'ün mirasını talan etmekten başka hiçbir iş yapmadılar."

Balıkesir'in 16 Nisan'da "Evet" diyerek cumhurun, cumhuriyete sahip çıktığını göstermeye hazır olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, meydandaki kalabalık "Hazır" yanıtını verdi.

Balıkesir yöresine ait "Beyaz günden kararmaz, kar sudan ağarmaz" sözünü anımsatan Erdoğan, "Bunların yalanları, iftiraları, düşmanlıkları hakikatleri örtmeye yetmeyecek. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, kaybetmeden kurtulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah azizül intikam olan Allah bunların intikamını alacaktır"

Erdoğan, geceyi gündüze katarak, hizmet yolculuğuna devam etiklerin işaret ederek, "Biz dertliyiz, milletimiz için, ülkemiz için, dünyadaki tüm mazlumlar için dertliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye, İdlib... Kimyasal silahlarla oradaki 150'ye yakın insanı öldürdüler. Katil Esed. O yavruları gördünüz değil mi? Bir babanın o kucağındaki ikiz yavruları gördünüz değil mi? Ne diyordu o baba? 'Yavrularım sizi Allah'ın evine gönderiyorum.' Kendi eliyle kabre o yavruları gömüyor. Anneleri de şehit olmuş. İnşallah azizül intikam olan Allah bunların intikamını alacaktır, hiç şüphem yok. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Biz hesap gününe inanıyoruz. Hesap gününün sahibi Allah'tır. Her akşam yastığa başımızı koyduğumuzda 'bugün millet için ne yaptık, Hak için ne yaptık' diye kendimizi sigaya çekiyoruz. Eğer verecek cevabımız varsa gözlerimizi kapatıyor, istirahatle uyuyoruz. Buna verecek cevap bulamazsak işte o zaman sabah olmuyor."

- "Çok güçlü bir 'evet'e ihtiyacımız var"

Merhum Neşet Ertaş'ın, "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemize aşkla hizmet ettiğimiz için bugünlere ulaştık." diye konuştu.

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmak üzere 3 köprünün bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Yavuz Selim Köprüsü'nde dört gidiş ve dört geliş şeridinin bulunduğunu, köprünün ortasından da hızlı trenin geçeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunu yaptık. Ama bunların hepsine de bunlar ne diyordu? 'Hayır' diyordu. Bitmedi. Marmaray'ı yaptık denizin altından. Ecdadımız Fatih karadan gemileri, kadırgaları yürüttü. 'Madem ki dedemiz Fatih karadan yürüttü, biz de denizin altından raylı sistem yapalım' dedik. 3 yılda 200 milyon insan geçti. Bir de Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Şimdi de Çanakkale geliyor. Biz buyuz. Biz çalışıyoruz. Aşığız, dertliyiz, dağları deliyoruz Ferhat gibi. Çünkü Şirin burada, millet. Ona ulaşacağız. Lafla olmuyor bu iş. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Yok bunun başka lamı cimi. Onun için de çalışacağız. Sizler bizimle birlikte oldukça evelallah bu tuzakların hepsini boşa çıkaracağız. Balıkesir bizimle yürüdüğü sürece ne terör örgütleri ne de arkalarındaki güçler bu ülkeye diz çöktüremez. Bunun için 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan'da dosta güven vereceğiz, hasma korku salacak bir oy oranıyla bu paketi geçirmemiz gerekiyor. Sadece 'evet' yetmez, çok güçlü bir 'evet'e ihtiyacımız var. 16 Nisan'da tüm dünyaya, Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu göstermemiz gerekiyor."

Meydandaki vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah, barekallah, bugün Kuvayımilliye Meydanı bir başka." ifadesini kullandı.

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlarla, "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısının sözlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan inşallah yeni bir milat olsun diyorum. 10 günümüz var. Çok çalışacağız, çok koşturacağız, sandıkları inşallah patlatacağız. Coşkunuz, sevginiz, vefanız, gönüldaşlığınız, yoldaşlığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

(Sürecek)



