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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 AAB 55 plakalı minibüs, Bandırma-Balıkesir karayolu Ömerli...

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 AAB 55 plakalı minibüs, Bandırma-Balıkesir karayolu Ömerli Mahallesi kavşağında Ali Çimen'in kullandığı 34 AJ 4529 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan aynı aileden Ayşe (34), Yıldız (56), Zeynep ve Hatice Çimen (33) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Çimen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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BalıkesirBandırmaKaza
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