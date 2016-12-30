Balıkesir'de trafik kazası: 8 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Atmaca yönetimindeki 10 PJ 852 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir-Bandırma karayolu Karacabey yol ayrımında kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.

Toprak yığınına çarparak duran minibüste, koltukların arasına sıkışan 8 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bazı yolcuları, aracın bagaj kapısından tahliye etti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Bir kişi ise Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.