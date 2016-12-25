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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda 8 kilogram bonzai ve 2 bin 303 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilogram bonzai ve 2 bin 303 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğu öne sürülen bir otomobili takibe aldı.

Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu bulundu, şüpheliler M.K, O.C. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K'nin ikametinde yapılan aramada da 8 kilogram bonzai ve 2 bin 303 sentetik uyuşturucu hap ile sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.K, O.C. ve B.B. tutuklandı.

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