Balıkesir'de yaralı şahine itfaiyeciler sahip çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kanadından yaralanan şahine itfaiye erleri sahip çıktı.

Bir ağaç dalında mahsur kalan yaralı şahini gören vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahini alıp, itfaiye merkezine götürdü. Hafta sonu tatili nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilemeyen şahinin kanadındaki yarayı tedavi eden itfaiye erleri, besledikleri hayvanı korumaya aldı. İtfaiye erleri, hafta başında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edecekleri şahine "Ateş" adını verdi.

Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç, vatandaşların ihbarı üzerine ekip arkadaşları Fırat Demir'in yaralı şahini yakalayıp merkeze getirdiğini belirterek, "Yetişkin şahinin kanadının kırık ve yaralı olduğunu gördük. Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğini aradık ancak hafta sonu tatili başladığı için yaralı kuşu ancak pazartesi teslim alabileceklerini bildirdiler. Biz de 2 gün bu hayvanı Grup Amirliğimizde konuk edeceğiz." dedi.

Her canlının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yalvaç, "Yırtıcı da olsa nihayetinde bu şahin de tıpkı mahsur kalıp kurtardığımız diğer hayvanlar gibi bizim için değerlidir. Biz insanlara gösterdiğimiz hassasiyeti hayvanlara da gösterip, onların yaşaması ve hayatta kalabilmesi için de elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz." diye konuştu.

Yaralı şahini bulunduğu ağaçtan kurtaran itfaiye eri Fırat Demir de yırtıcı kuşun, mesai arkadaşlarıyla satın aldıkları yaklaşık 2 kilogramı aşkın tavuk ciğerini kısa sürede yediğini aktararak, savunmasız hayvanın güvenli ellerde olduğunu kaydetti.

