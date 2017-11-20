Balıkesir'de yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 10 M 26040 plakalı yolcu minibüsü Edremit-Burhaniye karayolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kaza nedeniyle yolcular araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolcuları çıkardı. Hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 8'i ayakta tedavi gördü, 1 kişi müşahede altına alındı.