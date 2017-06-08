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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

- Edremit'te, Balıkesir-Çanakkale karayolunda 7 aracın karıştığı kazada yaralananlar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kamyon, iki kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Çanakkale karayolu Akçay Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 45 VZ 397 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 10 BCP 22 plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyon yol kenarında park halindeki iki kamyonete çarptıktan sonra devrildi. Otomobil ise trafikte seyreden üç otomobile çarparak durabildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiden 8'ini Edremit Devlet Hastanesine, birini ise ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yaralılar arasında kamyon sürücüsünün de bulunduğu belirtildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir kaza yaşandığını söyledi.

Tek tesellinin kazanın ölümle sonuçlanmaması olduğunu belirten Sırmalı, "Can kaybı yaşanmaması yüreğimizi serinletti. Yaralılar hastanelere sevk edildi. 8 yaralının Edremit Devlet Hastanesine getirildiği bilgisini aldım. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Sırmalı, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yolun Çanakkale istikameti kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kamyondan yola saçılan tuğlaların iş makineleriyle kaldırılması ve Edremit Belediyesi ekiplerinin temizlik yapmasının ardından trafik normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitTrafik Kazası
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