Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyon

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde suç örgütüne yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyon esnasında balkondan atlayarak firar eden örgütün elebaşı ile 3 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütüne yönelik 30 Kasım'da düzenlenen operasyonda firar eden elebaşı Mehmet S.T. ile örgüt üyeleri İbrahim E, Hakan A. ve Fatih B, Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Böylelikle operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 24'e çıktı.

Öte yandan, bir kişinin, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca suç örgütü elebaşı Mehmet S.T'nin cezaevi firarisi olarak arandığı bildirildi.