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Balıkesir'den Türkmenistan'a fidan

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de üretilen fidanlar toprakla buluşturulmak üzere Türkmenistan'a ihraç edildi - Bakan Eroğlu: - "Türkmenistan'a gönderdiğimiz bitki pasaportuna sahip fidanlar kardeş ülkemizin florasını zenginleştirecek çeşitli türlerden oluşuyor. Bu fidanların orada ülkemizin anısını yaşatacak olması bizler için mutluluk ve gurur verici bir durum"

Balıkesir'den Türkmenistan'a fidan

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) Balıkesir'de çeşitli türlerde üretilen fidanlar toprakla buluşturulmak üzere Türkmenistan'a ihraç edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, OGM tarafından Balıkesir'de üretilen mavi sedir, alev ağacı, abelya, bodur ateş dikeni, hanımeli, kartopu, keçisakalı, şimşir, leylak, manolya ve taflandan oluşan toplam bin 630 fidan Türkmenistan'a gönderildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yetişen, ülkeye özgü fidanların zaman zaman yurt dışına gönderildiğini belirtti.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kendi topraklarımızda, kendi yetiştirdiğimiz fidanları talepler doğrultusunda başka ülkelere ihraç ediyoruz. Şimdi Türkmenistan'a gönderdiğimiz bitki pasaportuna sahip fidanlar kardeş ülkemizin florasını zenginleştirecek çeşitli türlerden oluşuyor. Bu fidanların orada ülkemizin anısını yaşatacak olması bizler için mutluluk ve gurur verici bir durum."

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FidanOrman Ve Su Işleri BakanlığıTürkmenistan
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