Balıkesir'e yeni plaj ve kordon kazandırıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne yaptığı plaj ve kordonun ilk etabı hizmete açıldı.

Kazdağları'nın eteğindeki Altınoluk'ta uzun yıllar atıl vaziyette duran sahil şeridi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığınca yeniden düzenlendi.

Yeşil alanları, bankları, aydınlatma direkleri, yürüyüş yolu ve zemin kaplaması tamamlanan plaj ile kordonun ilk etabının açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin hizmete açılan ilk etabı tatilciler tarafından beğeniyle karşılandı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Fatih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınoluk Sahil Projesi'nin mart ayında Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine devredildiğini anımsattı.

Doğan, adeta mezbelelik durumdaki sahayı 4 ayda güzide bir mekan haline getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tamamlandığında, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, ahşap iskelesiyle, her 35 metrede bir toplam 10 yüzen iskelesiyle, sert zemin imalatlarıyla ve peyzajıyla 13 dönüme ulaşan fevkalade bir alan kazandırmış olacağız. Projemiz 3 milyonun üzerinde bir maliyete ulaştı. İnsanlar rahatlıkla bu kayalıklardan yüzen iskelelere inip çıkabiliyor. Standart şemsiyelerimizin altında güreşten korunuyorlar. Şu ana kadar ilk etapta 135 metre uzunluğunda, 810 metrekare büyüklüğündeki ahşap tek kısmını hizmete açmış bulunuyoruz."

Doğan, Kurban Bayramı'ndan sonda kısmın çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.