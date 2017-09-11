Balıkesirli girişimci kadınlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, girişimci kadınların 2010'da kurduğu kooperatif, yöresel yemekler üretilip meraklılarına sunulduğu "Gurme Evi" açtı.

2010'da 7 kadının bir araya gelerek kurduğu ve bugün 16 ortaklı olarak çalışmalarını sürdüren Nar Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, atölyelerinde ürettikleri yöresel yemekleri doğrudan halka ulaştırmak amacıyla tarihi bir Edremit evini restore ettirdi.

Restorasyonun ardından ev, erişte, tarhana, zeytinyağlı el açması börek, baklava ve sarma gibi yöresel yemeklerin satışa sunulduğu Gurme Evi olarak açıldı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, açılışta, Edremit'de kadınların oluşturduğu girişimin, yöresel yemekleri satarak önemli gelir sağladığını söyledi.

Kadınların, Gurme Evi ile 5-6 kadına daha yeni iş imkanı sağladığını belirten Saka, "Umuyorum ki bu eski Edremit yemekleri burada daha da rağbet görecek. Gurme Evi'nin hizmete girmesi bizim için de iyi oldu. İlçemize gelen misafirlerimize eski Edremit yemeklerini, lezzetlerini güvenle tattırabileceğimiz bir ortam oluştu. Aynı zamanda da burası eski Edremit evlerine örnek bir ev." dedi.

Kooperatif Başkanı Nedret Gürdal ise projenin amacının geleneksel kültürlerini, tarihlerini yansıtmak ve zeytinyağlı ürünlerini markalaştırarak "gurme turizmine" hizmet etmek olduğunu aktardı.

Gürdal, bugüne kadar 40 kadına girişimcilik eğitimleri verildiğini dile getirerek, "10'u KOSGEB eğitimlerine yönlendirildi. 'Gelecek Turizmde Projesi' kapsamında kullandığımız eski Edremit evi, kooperatifimizin Başkan Yardımcısı Günseli Saka'ya aitti. Kendisi restorasyonunu yaptı. Gayemiz kadınlara rol model olarak onların hayatlarına dokunarak, onları ekonomik ve sosyal yönden geliştirmek." diye konuştu.



