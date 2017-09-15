Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Balıkları elleriyle tutmaya çalıştılar

- Denizli'de, Çameli Kültür Tarım Alabalık ve Domates Festivali kapsamında düzenlenen balık tutma yarışmasına katılanlar, hiç bir alet kullanmadan elleriyle balık tutmaya çalıştı

Balıkları elleriyle tutmaya çalıştılar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde balık tutma yarışması düzenlendi.

Çameli Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen Çameli Kültür Tarım Alabalık ve Domates Festivali kapsamında Paşaderesi'nde balık tutma yarışması düzenlendi.

Dere üzerine kurulan setle oluşturulan yaklaşık 100 metrekare ve 60 santimetre derinliğindeki havuza giren 11 yarışmacı, en kısa sürede çıplak elle balık tutmaya çalıştı.

Sayıları 100'e yakın olan balıkları tutmak için çaba gösteren yarışmacılar, zor anlar yaşadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada elleriyle alabalığı 8 dakikada tutmayı başaran Murat Aldam birinci, 13 dakikada tutan Zeki Öztürk ikinci, 20 dakikada tutan Yiğit Sönmez üçüncü oldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'deki 106 alabalık çiftliği bulunduğunu, yılda 2-3 bin ton üretim yapıldığını belirterek, "Balıklarımız Avrupa'nın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. Yıllık 10 milyon avro ihracat hedefleyen bir firmamız var. Bu güzel ortamda balığa dikkat çekmek ve Çameli balığının lezzetini duyurmak için bu yarışmayı organize ettik." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Murat Aldam ise el ile balık tutmanın zor ama çok zevkli olduğunu dile getirerek, "Biraz heyecanlı bir yarışmaydı. Suda balıklar sürekli kaçtı. Dere tabanının milli toprak olması bizim için avantaj oldu. Balıklar milli suda fazla ilerleyemez" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere balık hediye edilirken tutulan balıklar da pişirilerek izleyenlere ikram edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlabalıkBalıkBalık TutmakÇameliEl Ile Balık Tutmak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5