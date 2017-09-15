Balıkları elleriyle tutmaya çalıştılar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde balık tutma yarışması düzenlendi.

Çameli Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen Çameli Kültür Tarım Alabalık ve Domates Festivali kapsamında Paşaderesi'nde balık tutma yarışması düzenlendi.

Dere üzerine kurulan setle oluşturulan yaklaşık 100 metrekare ve 60 santimetre derinliğindeki havuza giren 11 yarışmacı, en kısa sürede çıplak elle balık tutmaya çalıştı.

Sayıları 100'e yakın olan balıkları tutmak için çaba gösteren yarışmacılar, zor anlar yaşadı.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada elleriyle alabalığı 8 dakikada tutmayı başaran Murat Aldam birinci, 13 dakikada tutan Zeki Öztürk ikinci, 20 dakikada tutan Yiğit Sönmez üçüncü oldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'deki 106 alabalık çiftliği bulunduğunu, yılda 2-3 bin ton üretim yapıldığını belirterek, "Balıklarımız Avrupa'nın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. Yıllık 10 milyon avro ihracat hedefleyen bir firmamız var. Bu güzel ortamda balığa dikkat çekmek ve Çameli balığının lezzetini duyurmak için bu yarışmayı organize ettik." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Murat Aldam ise el ile balık tutmanın zor ama çok zevkli olduğunu dile getirerek, "Biraz heyecanlı bir yarışmaydı. Suda balıklar sürekli kaçtı. Dere tabanının milli toprak olması bizim için avantaj oldu. Balıklar milli suda fazla ilerleyemez" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere balık hediye edilirken tutulan balıklar da pişirilerek izleyenlere ikram edildi.