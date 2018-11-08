Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya rha kış
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

"Balıkların yediği plastikler tabağımıza geliyor"

- ÖzÜ-Sürdürülebilirlik Platformu tarafından ilki düzenlenen "Sürdürülebilirlik Konuşmaları: Mavi Gezegen mi Plastik Gezegen mi?" başlıklı konferans, canlı yaşamını olumsuz etkileyen plastik atıkların denizlerde yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi

banner17

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında, ÖzÜ-Sürdürülebilirlik Platformu tarafından ilki düzenlenen "Sürdürülebilirlik Konuşmaları: Mavi Gezegen mi Plastik Gezegen mi?" başlıklı konferans, canlı yaşamını olumsuz etkileyen plastik atıkların denizlerde yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

Özyeğin Üniversitesi açıklamasına göre, Deniz Temiz TURMEPA Derneği Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, makro ve mikroplastikler aracılığıyla insan hayatının ne denli tehdit altında olduğuna rakamlarla dikkati çekildi.

Şeyda Dağdeviren Hill, konuşmasında, kirliliğin boyutlarının yalnızca deniz canlılarını değil insan yaşamını da tehdit edecek seviyeye ulaştığını belirtti. Denizlerdeki plastik atıklar nedeniyle sudaki besin zincirinin bozulduğunu aktaran Hill, “Denizler değişti. Balıklar başta olmak üzere tüm deniz canlıları yoğun bir plastik kirliliğiyle karşı karşıya. Deniz kaplumbağaları denizanası sandıkları plastik poşetleri yiyor. Bu yalnızca denizdeki canlıların yaşamını ilgilendiren bir konu değil artık. Balıkların yediği plastikler ne yazık ki tabağımıza yemek olarak geri dönüyor. Bu kirli zincir nedeniyle biz de farkında olmadan plastik yiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hill, insan ve canlı yaşamını tehdit eden bir diğer unsur olan mikroplastiklerin en büyük kaynaklarından birinin, sentetik kumaşlardan üretilen kıyafetler olduğunu dile getirdi. Bu kıyafetlerin çamaşır makinelerinde yıkanırken yıprandığını yani çok küçük boyutlardaki plastik ipliklerini kaybettiğini vurgulayan Hill, bu ipliklerin çamaşır makinesinden kanalizasyona ve oradan da denizlere ulaştığını kaydetti.

Hill, mikroplastikleri atık sudan temizleyecek herhangi bir arıtma yönteminin de olmadığını belirtti.

Plastik kirliliğinin yarattığı problemleri en aza indirgemek için bireysel adımlar atılabileceğini de aktaran Hill "Alışverişlere kendi bez torbalarımızla çıkmak veya suyu tekrar kullanılabilen şişe veya mataralarda tüketmek gibi küçük adımlarla bireysel plastik tüketimimizi azaltabiliriz. Gezegenimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız için bu tür adımlar artık tavsiyeden çok bir zorunluluk halini aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
özyeğin üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1